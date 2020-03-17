疫情下香港逾4400个旅行团被取消 涉14万人 

2019冠状病毒疫情在全球蔓延，各国陆续采取各项封关和检疫措施，香港自今年1月24日，累计取消4400个旅行团，受影响旅客人数接近14万人。

据《星岛日报》报道，多间香港旅行社相继取消近月出发的旅行团，永安旅游和金怡假期都表示，在审视最新情况后，决定取消即日至4月30日期间出发的全线旅行团。受影响顾客可选择转往其他稍后出发的旅行团、在限期内保留团费，或减除手续费后退回团费。

纵横游则取消今起至4月15日期间出发的所有旅行团。至于4月16日后出发的旅行团，则再作安排。纵横游也指，决定由明日起至月底，旺角及沙田分行暂停营业；铜锣湾、尖沙咀分店营业时间、电话报名及服务中心营业时间也将缩短，只维持有限度服务。

东瀛游则指出，马来西亚政府宣布全国实施“限制行动令”，禁止访客入境，为顾及到客人健康安全，决定取消相关的九个旅行团，约200名客人受影响。

目前疫情严峻，加上香港政府对中国大陆、澳门及台湾以外的所有国家和地区发出红色外游警示，势必刹停外游旅行社的一切业务，因此业界呼吁政府尽快推出新一轮救助措施，对旅行社、从业员予以即时援助，以免触发旅行社倒闭潮。

香港旅游业议会和所有组办外游团的旅行社，正在与政府紧密联系，竭尽全力协助仍然身处外地的旅行团旅客早日回港。至于取消未出发的团队，旅行社会按照报团条款及议会规条去处理。