建投中信获准转型为金融资产管理公司

中国银保监会最新公告称，同意建投中信资产管理有限责任公司转型为金融资产管理公司（AMC），并更名为中国银河资产管理有限责任公司。这意味着，参与银行不良资产收购、管理和处置的传统四大AMC将扩容至五家。

据路透社报道，银保监会官网发布的公告显示，建投中信自批复之日起六个月内完成转型工作，转型期间不得从事金融业务活动，并在转型工作完成后向中国银保监会申请开业。

相关资料显示，建投中信目前股东为中央汇金和中信证券，二者持股比例分别为70%和30%。

待中国银河资产管理正式开业，该公司将与信达、华融、长城和东方资产并列为全国性AMC。届时，中国不良资产处置领域将形成“5+N+银行系”的格局，其中，N为地方性AMC，银行系则指五大国有商业银行近年来设立的金融资产投资公司。

中国银行业不良资产近年来持续攀升，截至2019年末，不良资产余额已达2万4135亿元人民币（约4889亿新币），不良率为1.86%；而随着疫情的爆发和蔓延，业内预计不良资产还将有一定幅度上升。

去年中国加大对中小银行的风险处置力度，而AMC在此过程中扮演重要角色。在去年7月对锦州银行的救助过程中，信达和长城资产即以入股方式参与其中。