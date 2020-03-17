武汉向韩国赠送六万个口罩

韩国外交消息人士今日（17日）透露，严重遭受2019冠状病毒疫情打击的中国武汉市将向韩国赠送六万个口罩，目前这些口罩已在运输的途中。

据香港中通社引述韩联社报道，这些口罩将被送至同武汉结为友好合作关系的大邱市、光州市、大田市和清州市。韩国驻武汉副总领事李光浩（音译）接受电话采访时透露，武汉政府有关人士来电称，在最艰难时期得到了韩国很多帮助，如今疫情有所好转，所以希望为韩国提供帮助。

据悉，武汉市政府赠送的口罩目前在上海机场走通关流程，即将通过航班运至韩国。近期，上海市和安徽省等中国各级地方政府曾向韩国提供口罩等防疫物资，但来自疫情最为严重的武汉还是首次。

武汉市的疫情近日得到控制，武汉与湖北省对在艰难时期伸出援手的韩国表示感谢。尤其是在各国撤侨、撤离外交官的上月20日，韩国新任驻武汉总领事姜承锡携带救援物资乘机赴任，给中国人民留下深刻印象。湖北省委书记应勇会见姜承锡时表示，在非常时期姜总领事携带救援物资赴任展现了韩国非常重视中韩关系，也是对湖北和武汉提供的巨大支持。

韩国疾病管理本部17日发布的最新统计数据显示，韩国昨天新增84例冠病确诊病例，新增死亡六例。武汉方面昨天仅新增一例确诊病例。