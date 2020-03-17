中国研发团队预计4月底陆续启动候选疫苗的临床申请和试验

中国工程院今日（17日）透露，中国有数千名相关领域的科学家在推动2019冠状病毒疫苗研发工作，已有单位提交了临床试验申请材料。中国教育部也指有研究优势的高校科研团队从春节起就开展疫苗攻关，两方都预计研发团队能在4月底陆续开始临床申请和实验。

据《北京青年报》报道，在中国国务院联防联控机制今日召开的新闻发布会上，中国工程院院士王军志提到，疫苗研发工作取得了积极的进展，第一批确定的九项任务都已经完成了临床前的大部分研发工作。他预计，研发团队在4月份都能完成临床前的准备工作，并陆续启动临床申请和试验。

他也透露，进展比较快的单位已向中国国家药监局提交了临床试验申请材料，并且已经开展了临床试验方案的论证、招募志愿者等相关工作，有待药监局审批以后开展临床试验。

王军志更说，中国冠病疫苗的研发和进展，总体上属于国际先进行列，不会慢于国外。

会上，教育部科技司司长雷朝滋也说，教育部从春节开始就动员有研究优势的厦门大学、四川大学、清华大学、北京大学、复旦大学等高校科研团队，重点从流感病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗三条技术路线并行推进，协同科研院所和相关企业加快开展冠病疫苗攻关。

他指出，其中，流感病毒载体疫苗特点是通过鼻腔滴注的方式进行接种，目前正在进行实验动物的安全性和有效性研究，预期4月底完成候选疫苗的临床前研究并申请临床试验。

“重组蛋白疫苗目前已经开展小鼠与兔子的动物实验，并已掌握了大规模生产高质量和高纯度的疫苗蛋白技术，核酸疫苗是全世界都在积极探索的疫苗研发新技术，目前全球还没有人用疫苗上市。中国高校利用前期中东呼吸综合症研究中积累的技术和科研成果，加快核酸疫苗研究，将尽快验证安全性和有效性。”

此外，雷朝滋也透露，有高校已经从冠病康复期病人血液中分离出了对病毒具有很高中和活性的抗体，以此制备的高纯度、全人源中和抗体，可以提供三周左右的短期免疫保护，正在准备进行动物攻毒保护试验。