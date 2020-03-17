中国成品油价创七年来最大跌幅

中国成品油价将在今日24时第三次下调，据中国国家发改委的消息，此次下调是自2013年新定价机制实施以来的最大跌幅。

据澎湃新闻报道，中国成品油零售限价下调窗口今日24时将开启，中国国家发改委的消息显示，汽油每吨下调1015元（人民币，下同，约205新元）、柴油每吨下调975元。折合92号汽油每升下调0.80元、95号汽油每升下调0.84元，而0号柴油每升则下调0.83元。

本次调价过后，2020年成品油调价将呈现“零涨三跌两搁浅”的格局，中国多数地区汽油迈入五元时代。涨跌互抵后，今年汽油累积下调1850元/吨，柴油累积下调1780元/吨，折升92号汽油下调1.45元/升，0号柴油下调1.51元/升。

报道指，国际油价近日暴跌使得中国成品油价迎来大幅调整。卓创资讯成品油分析师张肇欣提到，本计价周期以来，石油输出国组织（OPEC）及非OPEC产油国未达成深度减产协议，沙特开启价格战并进行大规模增产，俄罗斯和阿联酋等国纷纷跟进增产，原油供应端面临大幅增加，而全球公共卫生事件继续拉低原油需求，在供应增加而需求降低的格局之下，原油市场开启下行通道。受此影响，中国原油变化率在负值区间下探。

据报道，中国国家发改委价格司副司长、一线巡视员彭绍宗3月17日在新闻发布会上表示，国际油价大幅下跌，已经跌破每桶40美元，突破了中国油价设定的40美元的“地板价”。今天24时，中国油价将按照对应40美元的水平调整，低于40美元的部分不再下调。未调价的部分不直接留给企业，而是直接纳入油价调控风险准备金，金额上缴国库。

所谓“地板价” ，是上一轮2014年下半年至2016年国际市场供应过剩、油价大跌后，中国国家发改委对定价机制进行的极端情形下的补充修订。发改委2016年1月发布通知，设置中国成品油价格调控的“天花板”和“地板”限制，即当国际市场油价高于每桶130美元时，中国汽、柴油最高零售价格不提或少提；低于40美元时，汽、柴油最高零售价格不降低；在40到130美元之间运行时，中国成品油价格按机制正常调整，该涨就涨，该降就降。

据悉，下一次调价窗口将在2020年3月31日24时开启。隆众资讯分析师李彦认为，俄罗斯及沙特陆续提出增产计划，海外疫情仍在蔓延，全球股市屡现熔断，都为当前的国际原油市场带来持续性的利空压力。

卓创资讯分析师杨霞也表示，在无重大利好刺激下，短期内国际原油依然表现疲软，中国重新计算后的变化率将以负值开场。但是，据卓创数据模型显示，因重新计算后的综合原油均价处40美元/桶地板价红线以下，且短期内难以大幅回涨，故下周期中国成品油零售限价遇地板价而不作调整的可能性较大，中国多数地区汽油价格将继续处五元时代。