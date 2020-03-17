中国去年人均八个银行账户六张卡 日均卡交易量超过八亿

中国央行今日（17日）发布报告指，截至2019年末，中国全国共开立约112亿户个人银行账户，增速较上年末上升2.25个百分点，人均拥有约八个银行账户。

据北京头条客户端的消息，中国央行发布《2019年支付体系运行总体情况》显示，中国银行账户数量稳步增长。截至2019年末，全国共开立银行账户超过113亿户，同比增长12.07%，增速较上年末上升2.24个百分点。其中，个人银行账户占112亿户，单位银行账户占6836万户。

与此同时，发卡量保持稳步增长。截至2019年末，中国银行卡在用发卡数量84.2亿张，同比增长10.8%，全国人均持有银行卡约六张，同比增长10.4%。

银行卡交易量也继续增长。去年，中国共发生超过7万3000亿笔银行卡交易，金额逾886万亿元（人民币，下同，约179万亿新元），同比分别增长约53%和2.8%，日均8.82亿笔，金额2万4300亿元。

全年银行卡卡均消费金额1万3900元，同比增长13.97%；银行卡笔均消费金额为约737元，同比下降21.79%。

有“超级网银”之称的网上支付跨行清算系统业务量也增速放缓。2019年，网上支付跨行清算系统共处理业务140亿笔，金额110万亿元，同比分别增长15.8%和24.3%。日均处理业务3838万笔，金额3034亿元。