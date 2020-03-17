130名台湾人因受管制被困秘鲁及阿根廷

2019冠状病毒疫情持续蔓延，拉丁美洲加强旅游管制，台湾当局今日（17日）证实，目前约有122名台湾人受困秘鲁，需等待15天海陆空运输禁令解除后才可能离境。同时，阿根廷也有八名台湾团客受困。

据香港中通社报道，拉丁美洲及加勒比海台湾外事主管部门俞大㵢今日证实，除了媒体昨天报道的困在秘鲁首都利马的一团26人，以及在南部外省景点库斯科的一团14人，还有更多的台湾旅客遭困于秘鲁。

俞大㵢透露，目前受困于秘鲁的台湾旅客总计122人，其中包括14个旅行团。驻秘鲁代表处已与台湾人取得联系，也请秘鲁观光部等单位提供必要协助。

至于何时可以离境，俞大㵢说，当局目前设法透过当地代表处为台湾旅客寻找离境班机，但碍于秘鲁16日零时起全国进入紧急状态15天，同时实施边境管制、暂停水陆空国际旅客运输，因此台湾旅客必须暂时留在当地，等待15天禁令解除。

除了秘鲁外，俞大㵢表示，阿根廷也有八名台湾团客滞留，当局也正提供协助，但同样碍于边境管制，旅客暂无法离境。

据报道，受到疫情影响，秘鲁、阿根廷等拉丁美洲国家，以及牙买加等加勒比海地区国家陆续宣布进入紧急状态，采取关闭边境、暂停国际旅客运输等防疫措施，造成台湾旅客在相关国家的行程受阻。