知情人士：中国暂定4月底5月初召开全国两会

（北京/香港综合讯）随着中国冠病疫情受控，知情人士透露，中国暂时计划4月底或5月初在北京召开今年的全国两会（人大与政协年会）。

据路透社报道，会议召开日期尚未敲定，但其中一名参与筹备工作的消息人士透露，出席人数可能会减少，而从北京以外的地区参会的人员也需要接受隔离。

这名不愿具名的消息人士也说：“随着冠病疫情在全球迅速扩散之际，我们还得随机应变。”

中国如果可以在未来两个月内召开两会，将是一项重要指标，因为这意味着中国领导层认为，情况正在恢复正常。

按照惯例，全国两会每年3月举行，期间会有5000名来自各地的代表和委员齐聚北京人民大会堂。为了全力防控疫情，人大常委会上个月决定推迟召开全国人大会议，全国政协主席会议也建议推迟全国政协会议，具体时间另行确定。

港区全国人大常委谭耀宗在接受香港01的访问时说，他未收到有关消息，但随着大陆疫情已受控制，他希望能在4月底或5月初召开两会，关键是外地输入北京的个案下来是否会上升，进而增加开会风险。

谭耀宗认为，召开两会需要考虑一连串安排，包括如何应对数千名全国人大、政协委员上京开会的情况。

香港01也引述不具名的全国政协委员称，5月初的大陆黄金周长假相信是开会的合适日子。委员也建议中国考虑缩短会期至一周，避免会期太长导致感染风险增加。