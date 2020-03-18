V型复苏“遥不可及” 彭博经济学家下调中国2020年GDP增速至1.4%

彭博经济学家舒畅、曲天石和欧乐鹰撰文称，下调对中国2020年经济增长的预测。之前预测是增长5.2%，新预测是1.4%。

据彭博社报道，中国今年前两个月的经济增长比预期要差得多。将工业产值、零售和固定资产投资创纪录的萎缩纳入该社的nowcast预测模型，显示第一季度GDP同比下降约20％。

报道指出，中国复工的进展比预期要慢。最好的估计是，到3月中旬，中国开工率能达到正常水平的80％到85％。综上所述，我们暂时将第一季度GDP预测下调至同比下降11％，比之前预测的增长1.2％大幅下降，也低于之前萎缩4.3％的下限估计。

现在看来，第二季度经济快速复苏似乎远不确定。一季度经济深度下行本身将使复苏变得更加困难，一些小企业将被推向破产，扰乱供应链，并打击家庭收入。

冠状病毒现在正在欧美传播，促使各国政府采取越来越严厉的限制措施。对于中国而言，即使有希望于第一季度控制国内疫情，但第二季度将受到全球需求疲软，供应链断裂和市场动荡的拖累。

中国采取的刺激措施力度不大。目前为止的措施只有贷款市场报价利率降低10个基点，下调存款准备金率，放宽银行认定不良贷款的标准。

当然政府会有更多行动，但彭博预计依然是有节制的步伐。此外，彭博也预计贷款市场报价利率将再下调40个基点，存款准备金率将下调150-200个基点，扩大财政赤字目标，并发行专项债券来为基础设施支出提供资金。这些措施都是值得欢迎的，但是即使如此，要实现第二季度经济快速反弹也将是一个挑战。

将这些因素综合考虑，快速V型复苏越来越显得遥不可及。现在，彭博社预计第二季度将同比增长3.7％，第三季度将恢复到6％的趋势水平，并且由于企业开始弥补损失的时间，年底时增长速度将超过6%。

这使得全年整体增长率为1.4％，比2019年的6.1％大幅下降，并且是改革开放以来的最低水平。从2010年到2020年将GDP翻一番的目标将无法实现，不过中国很有可能在2021年实现这一目标。

即使这种极低的1.4％的预测，也是基于这样的假设：中国的疫情在第一季度得到控制，其他主要经济体在第二季度末之前控制住疫情，从而为下半年经济复苏留出空间。如果事与愿违，分析认为可能会看到中国下半年增长仍然疲软，全年增长率不到1％。

彭博经济研究指出，显而易见，这是一个快速变化的局面，具有异常高的不确定性。自病毒爆发以来，这是该社第三次更新中国GDP预测，也可能不是最后一次。