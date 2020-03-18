胡锡进：反对主流媒体宣扬回国避疫华人“万里投毒”

冠病疫情在全球扩散，而中国境内则逐渐得到控制，这令许多旅居在外的中国人都项尽快回国避难。但有部分人归国后不配合相关隔离措施，被舆论民情谴责。

3月16日晚，拉萨市广播电视台在其官方账号上发布的一则主持人批评这类不配合隔离措施的归国华人的短视频引爆全网。

视频中主持人“祖国建设你不在，万里投毒你最快，我们中国不养巨婴”的言论引起中国网民共鸣，一天不到已经获得千万点赞，近80万的转发量。

《环球时报》总编辑胡锡进17日则对此表示反对，认为言论不妥。

他在微博上发文，指在回国避疫的华侨中有少数人隐瞒病情，或者提出不合理的要求等等，应当批评，但不能用他们“万里投毒”这样的尖刻语言来说他们，尤其不能用这句话来影射回国避疫的华侨群体。这句话包含明显的歧视，中国主流舆论应当与之保持距离。

胡锡进表示，一些中国人前些年出于种种原因赴海外谋生打拼，这是他们的权利。而且他们那样做在大多数情况下没有损害国家利益，相反他们在海外参与搭建了中国很多廉价商品输往世界的渠道，客观上促进了中国的国内就业。他们还向国内亲人汇回很多外汇，客观上支援了家乡的建设，不能够用一句“家乡建设你不在”来概括海外华人华侨与祖国及家乡的关系。

大疫当前，一些华侨华人回国避疫，的确增加了国内防疫的风险。我们要劝他们在这个时候居家不动最安全，辗转回国反而风险大，也会增加国内负担，尽量促使他们放弃回国打算。至于有些人还是坚持回来，我们没有理由拒绝。各个国家都不会在这个时候对本国在外侨民关闭回国大门，中国不能在这方面做世界上的第一例。

然而，胡锡进也表示非常理解大家出于对境外输入病例的担心而有一些情绪，大家的感受差不太多。但保持理性非常重要。恳请主流媒体和网上意见领袖们都笔下留情，口中留义。