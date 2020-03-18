武汉金银潭医院1775名冠病患者研究：O型血相对不易感染

武汉金银潭医院等八家机构最新研究显示，A、B、O、AB血型与冠病易感性存在关联，O型血对冠病病毒相对不易感，风险较低；A型血对冠病病毒相对易感，风险也较高。

据澎湃新闻报道，该研究由武汉金银潭医院、武汉中南医院、南方科技大学、上海交大等八家机构共同进行。研究显示，A型血可能需要特别加强个人保护以减少感染机会；冠病病毒感染的A型血患者可能需要接受更多的监护和治疗；作为治疗的常规部分，在患者和医务人员中引入ABO血型可能会帮助评估人们的风险暴露水平。

研究论文于当地时间3月17日刊发在预印本平台medRxiv，尚未经同行评议。

该研究的样本来自武汉和深圳的三家三甲医院，分别是：武汉市金银潭医院的1775例COVID-19（2019冠状病毒）患者，其中206例死亡；武汉大学人民医院的113名患者；深圳市第三人民医院的285名患者。研究人员主要检测这些患者的ABO血型，冠病的感染发生情况以及死亡情况。统计分析采用的方法是单因素方差分析 (one-way ANOVA)和双尾(2-tailed)卡方检验。研究还设置了随机效应模型(REM)，对不同医院的数据进行Meta分析。

研究显示，在武汉市3694名正常人中， A、B、AB和O型血的占比分别为32.16％、24.90％、9.10％和33.84％。而在武汉市金银潭医院的1775名COVID-19患者中，A、B、AB和O的占比37.75％，26.42％，10.03％和25.80％。

值得注意的是，COVID-19患者中血型A比例和O的比例分别显著高于和低于正常人比例（P <0.001）。

武汉大学人民医院和深圳市第三人民医院这两家三甲医院的398名患者也观察到了相似的ABO分布模式。

分析结果显示，与O、B、AB血型相比，A血型的COVID-19感染风险显著升高（OR为1.20；95％置信区间CI为1.02-1.43，P=0.02）。与A、B、AB血型相比，O型血型的传染病风险显著降低（OR为0.67；95％CI为0.60-0.75，P <0.001）。

也就是说，与非A血型相比，具有A血型的人获得COVID-19的风险明显更高，而与O血型相比，O血型的感染风险显著降低。

此前也有一些研究显示，一些病毒感染的易感性与ABO血型有关。例如，诺沃克病毒和乙型肝炎具有明确的血型易感性。而据此前报道，O型血的个体感染SARS冠状病毒的可能性也较小。



通讯作者为南方科技大学医学院首任院长、讲席教授邢明照；南方科技大学医学院科研办公室主任、讲席教授王鹏；上海交通大学生命科学技术学院研究员杨广宇；武汉大学中南医院院长、雷神山医院院长王行环等。