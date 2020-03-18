香港25年全球最自由经济体被新加坡超越

传统基金会（The Heritage Foundation）昨天（17日）公布2020年《经济自由度指数》报告显示，香港保持了25年的全球最自由经济体地位，今年被新加坡所取代。报告指，主要原因为香港近来的政治和及社会动荡抑制投资，影响了投资自由的评分。

据路透社报道，香港的总评分按年下跌1.1分，主要因投资自由方面的评分下滑。报告指，持续的政治和及社会动荡已开始削弱香港作为开展业务的最佳地点之一的声誉，抑制投资流入。

香港自1995年至2019年均以最高的总分，被评为全球最自由的经济体，但今年被新加坡超越，新加坡今年的总分持平于89.4，比香港的89.1分高出0.3分。

传统基金会的报告指，过去五年香港的本地生产总值（GDP）稳定增长，但于去年陷入衰退。香港开放及市场主导的经济传统，通过贸易、旅游和金融等方面的联系与大陆日渐融合，香港经济自由的风险也相应增加。

据报道，在今年的评分，香港在法治方面的三个分项包括产权、司法效率（Judicial Effectiveness）及政府诚信（Government Integrity）评分分别为93.6、76.8及84.7；新加坡在这三方面的评分均高过香港，分别为96.8、92.9及92.4。

报告也称，香港政府提出的逃犯条例修订草案严重损害香港司法系统的独立性。该条例容许香港将逃犯引渡至没有制订长期移交安排的其他司法管辖区，包括中国大陆、台湾及澳门等。这条例草案其后已被政府正式撤回。此外，报告指虽然香港的贪污情况普遍较低，但香港市民认为政府在打击贪污方面表现落后。