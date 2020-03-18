武汉连续出现门诊新增病例 专家称是危险信号

湖北武汉冠病疫情受控、外界关注武汉何时解封之际，武汉市连续五天出现门诊新增病例，有专家称，在武汉封城、社区封闭、形势趋缓的情况下出现门诊新增病例，是个危险信号。

据人民日报健康客户端“健康时报”报道，据武汉市卫健委官网及武汉市疫情防控指挥部消息，3月13日到17日，武汉市连续五天均有新增确诊病例来自于门诊。

武昌方舱医院医疗队医生说，“如果这几天的新增病例是来自隔离点的疑似病例，或是境外输入病例，说明我们的疫情已经得到了非常有效的控制，待这些遗留病例清零后，小区也可以慢慢解封了”，“但如果连续出现小区新发病人，说明防控还有一定漏洞！”

该医生说，来自社区的新增病例比较棘手，“病毒不会凭空而来，社区居民基本封闭在家中超过14天，弄清楚如何被感染的这个问题很关键”，“如果是社区监管不严，也不是最可怕的，目前我们最担心的是会存在未被排查到的病源，而这将会是新冠肺炎死灰复燃的漏洞所在”。

中国央视主持人白岩松前晚（16日）曾连线国家卫生健康委员会、医政医管局监察专员焦雅辉，她对有确诊患者来自门诊而不是隔离点的问题回应说，这说明在社区还有感染的散发病人，但是这也是传染病的正常发病状态，不要恐慌。“最主要的是要早发现这样的病人，以及做好流行病学调查。”