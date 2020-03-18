不满记者遭驱逐 美国国安会要中国专心抗“武汉冠状病毒”

在中国近日驱逐三家美国媒体的美籍记者后，美国国家安全委员会今日（18日）在推特表示，与其把精力花在“驱逐记者”和“散播虚假讯息”上，中国领导人应重新聚焦，与所有国家共同遏制“武汉冠状病毒”。

据美国国安会官方推特的消息，中国驱逐在大陆与香港美媒记者的决定，是在进一步阻碍中国人与全球了解有关中国的真实讯息。

其推文更呼吁，与其把精力花在“驱逐记者”和“散播虚假讯息”上，中国领导人应重新聚焦，与所有国家共同遏制“武汉冠状病毒”（Wuhan Coronavirus）。

为回应美国国务院2月将五家中国官媒列为外国使团，并采取人数限制措施，中国外交部近日宣布，要求《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者，10天内交还记者证，且今后不得在大陆、香港、澳门从事新闻工作。

对于中国的决定，蓬佩奥早前也召开记者会时表示遗憾。据《纽约时报》报道，对于中国指称新措施是因美国作法而被迫​​进行的反制，蓬佩奥回应说两方的做法无法相提并论。他坚持，驻美的中国媒体不是独立自由的新闻机构。篷佩奥更对在场的记者说，“你们在场的所有人可以尽管提问，我都会给出答案。但我们都知道，中国不存在这种自由。”

美国总统特朗普则是一连两天在推文上使用“中国病毒”（Chinese Virus）一词。他也于当地时间17日，在白宫记者会上指出，自己是不满中国指病毒源自于美国军方的说法，因此才决定“以病毒来源地称呼”，并表示认为自己“中国病毒”的说法“非常准确”。

据悉，这是美国国安会首度以“武汉冠状病毒”称呼2019冠状病毒，此前的推文都以冠状病毒（Coronavirus）或世界卫生组织定名的2019冠状病毒疾病（COVID-19）称呼。

另据《纽约时报》报道，美国国务卿蓬佩奥、美国参议会议员卡顿（Tom Cotton）在内的美国政治家，常在公开场合使用“武汉病毒”或“武汉冠状病毒”等字眼。