中国国常会要求重大投资项目加快开复工 1.5万个项目将提速

中国国务院昨天（17日）召开常务会议，要求重大投资项目加快开复工，中国各地在建的1.1万个重点项目和计划新开工的4000多个重点项目的建设将提速。

据澎湃新闻报道，在中国国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议上，会议强调要把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需的重要内容，抓紧帮助解决各类所有制重大项目建设中的用工、原材料供应、资金、防疫物资保障等问题，推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。

国常会还强调，要加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债，抓紧下达中央预算内投资，督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作，加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道，尽快实现开工建设。

据报道，中银证券首席经济学家徐高早前曾指出，疫情过后投资是经济增长最重要的稳定器，而在“开前门、堵后门”的背景下，地方专项债是各地投资的重要融资来源。

在中国财政部提前下达今年地方债发行额度后，各地均加快发行本年度的发债速度。据财政部公布，中国今年2月全国发行地方政府债券4379亿元（人民币，下同，约892亿新元），全部为新增债券。其中，发行一般债券2029亿元，发行专项债券2350亿元。

今年前两个月，中国共发行地方政府债券12230亿元，相较去年同期7821亿元的发行量，增长约56%。中信证券预测，为应对冲疫情影响，今年新增地方专项债或将突破3.35万亿元。

据中国国家发改委昨日公布，当前，中国规模以上工业企业复工率提高较快，除湖北等个别省份外，其他省、市、区复工率均已超过90%，其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。

其中，从电网企业监测的用电情况看，目前有色金属行业用电量已达到去年正常水平，医药、化工、电子行业用电量已恢复到正常水平的九成以上，钢铁、机械、纺织行业用电量恢复到正常水平的八成以上。铁路装车数已恢复到正常水平，民航、港口、水运均正常运营。

中国国家发改委投资司副司长刘世虎表示，将在确保疫情防控到位的前提下，坚持分类指导、分区分级施策，积极有序推动重大投资项目开复工，协调解决在用工、运输、原材料等方面的困难和问题。

刘世虎透露，发改委还将进一步优化投资结构，抓紧下达中央预算内投资，加大对疫情重灾区应急医疗救治设施、隔离设施等传染病防治急需项目建设的支持力度。扩大地方政府专项债券规模，抓紧准备专项债券项目，支持有一定收益的基础设施和公共服务项目建设。

此前，发改委公布，截至3月4日，各省份重点项目复工率达到79%。其中，南方地区重点项目复工率已达到93%。京沈高铁、商丘至杭州高铁、成都天府国际机场、引江济淮工程、云南滇中引水工程等一大批重大项目正抓紧施工建设。

作为中国经济最为活跃的地区，长三角、粤港澳大湾区等区域正通过推动重大项目开工激发更多经济发展动能。

今年，上海计划投资1500亿元，建设152项市重大工程正式项目。据最新发布，上海市重大工程续建项目128项，截至3月14日，复工率已达86%。大部分项目计划于3月中下旬全面开复工。新开工项目已开工4项，预备项目开工3项，工人到位率62.8%。

上海市住建委副主任朱剑豪表示，针对目前工地现场用工人员规模不足、施工材料和物资调配困难、渣土卸点等影响复工问题，市住建委（市重大办）正在抓紧梳理、积极协调。如，尽快排定复工和用工计划，明确复工和防疫要求，加强工地复工人员返沪协调，系统谋划“全产业链”复工方案。

广东省发改委则公布，2020年广东共安排省重点项目1230个，总投资5.9万亿元，年度计划投资7000亿元，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目868个，估算总投资3.4万亿元。此外，针对本次疫情暴露出的一些领域短板问题，广东将新增一批具备开工条件的公共服务领域补短板项目纳入省重点项目管理，计划年内投资不少于500亿元。