中国首现民营银行筹建延期 部分股东弃购

位于中国江苏省无锡市的锡商银行筹建期满六个月未开业，成为中国首个筹建延期的民营银行。此外，该行的两家发起人股东也退出认购，分析指，筹建期长、经济形势复杂多变和疫情等都可能是背后的影响因素。

据彭博社报道，注册资本20亿元（约4.07亿新元）的锡商银行，本周传来两家发起人股东苏州柯利达装饰和南京德乐科技退出认购的消息。其中，柯利达称退出认购是因锡商银行筹建审批时间经历的周期较长所致。在上述发起人股东退出的同时，锡商银行也新增发起人股东江苏恒科新材料有限公司及江苏利创新能源有限公司。

对此，光大证券首席银行业分析师王一峰分析道：“部分民营银行从发起设立到筹备完成需要较长时间，基于目前经济形势变化的复杂性，可能这段时间（股东）对企业的经营活动或者对未来的看法发生了一些变化，”

按照银保监会此前要求，民营银行筹建工作应自批复之日起六个月内完成。若未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前一个月向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一次，最长期限为三个月，逾期未提交开业申请，筹建批准文件失效。

据彭博统计银保监会网站披露的批复信息显示，中国目前共批复设立19家民营银行，其中江西裕民银行和江苏锡商银行分别在去年5月和9月获批，是时隔两年半后重启批复筹建，其中江西裕民银行去年10月已经开业。

兴业研究金融监管分析师陈昊认为，中小银行的监管增强或使产融结合的协同效应有所下降，加上民营银行控制权掌握在少数大股东手里，作为财务投资者的股东就很容易在其现金流紧张的时候退出。“疫情影响让企业对于未来经济形势的判断也产生了影响，所以有些企业会退出（认购）。”

根据认购5%股份的发起人股东红豆股份的最新公告，红豆集团和江阴澄星实业集团分别认购锡商银行25%和24%股份；兴达投资集团、江苏双象集团、江苏恒科新材料有限公司、江苏利创新能源有限公司分别认购9.99%股份；感知技术无锡有限公司认购6.04%股份。

除疫情对经济和金融系统带来冲击外，陈昊指出，民营银行线下网点缺乏、居民也缺乏认知度，因此从居民和企业处获得负债很难，往往只能通过较高的利率来吸储，存在负债成本较高的天然缺陷。

王一峰也称，已经批准的民营银行在发起设立后经营绩效出现较大差异，监管机构需要在民营银行进入行业之后，对整个体系的经营稳健性进行一个更好的评估。同时要尽量避免此前存在的民营企业参与发起设立民营银行存在盲目性的这种情况。

银保监会数据显示，截至2019年11月末，18家已开业民营银行总资产8812亿元；在中国银行业占比不到1%。