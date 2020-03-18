网传数万华人挤爆深圳湾 海关辟谣

近日，有网传图片称“数万华人从世界各地飞抵香港，并从香港入境中国大陆，深圳湾口岸已挤爆”，深圳、北京海关均已辟谣，称网传信息不属实。

据广州日报报道，深圳海关新闻部门对上述网传信息回应称，“此事并不属实。”

据披露，这种说法近日在网上流传已久，不同地方有不同版本，此前，有网络传言“北京海关向国内航空公司汇总欧洲至北京航班机票预订情况，中午统计结果出来了，未来一周有11万人从欧洲各地到北京”，北京海关昨天（17日）已在官方微博正式辟谣称，该消息为虚假信息。

报道称，深圳湾口岸入境大厅昨天下午人流稀疏，井然有序。入境厅外面设置了分流站，分流站里滞留的旅客也不多，约30名穿防护服的工作人员负责对入境旅客分流。

刚入境的黄女士说，口岸里面有不少旅客在排队通关，因为要等候防疫检测，她通关大概花了3个小时左右，但通关过程比较顺畅，旅客都很遵守秩序。

另据深圳卫视报道，深圳境外输入确诊病例累计已达六例，为严防境外输入，深圳湾口岸和深圳机场已加大对入境人员的检疫和防控力度。

在深圳湾口岸，应急车辆将根据应急指令将乘客送到市内相关指定地点或机场方向。所有持护照的入境人员将按照居住地进行统一分流，并将对其采取集中隔离及核酸检测等防疫工作。

所有入境人员的分流入境分三类进行。如出现发热咳嗽等症状或密切接触者等人员将在工作人员协助下，由120急救车送往医院；持香港证件人员在确认过往14天没有国外旅居史且无症状可直接通关；持护照的旅客则在入境厅由专人指引，进行更细致的快速分流。

深圳机场则加强与海关、公安、边检、航空公司等多部门协同联动，及时掌握入境人员情况，排查近期有目标国家旅居史人员，到港后联动处置，确保每个环节衔接顺畅、措施严密。