野村：中国一季度GDP增速可能负增长 全年增幅4.8%

国际投资银行野村的最新报告称，中国1至2月的经济数据低于市场预期，反映出疫情的严重影响，预计今年一季度中国国内生产总值（GDP）实际增速可能录得负增长，全年增幅4.8%。

据路透社报道，由于封城等措施从1月23日其起才开始施行，野村估计经济受到的实际冲击可能比1至2月的数据反映出的下滑更甚。

该报告称，鉴于商业复苏仍然缓慢，目前仅恢复到正常水平的七成，尽管可能有所回升，但预计3月的经济活动数据仍将录得负值。根据情形分析，报告预测中国实际GDP同比增速将从2019年四季度的6.0%降至一季度的0.0%。

鉴于疫情迅速蔓延成为全球大流行病，报告也指出，这可能在未来几个季度对中国外需造成巨大压力。因此该行将中国今年两季度的GDP同比增速从6.5%下调至5.0%，并将全年GDP增速从5.0%下调至4.8%。

此外，报道指，疫情成为全球大流行病也导致经济短期内V型反弹的可能性变得更加渺茫。疫情不仅给供给端造成了沉重打击，未来几周中国还将面对外需骤降的局面。

由于疫情对供给端和需求端造成双重打击，报告称，通过加大信贷投放以刺激需求的常规政策可能不会奏效，而且中国政府目前的政策空间也十分有限。

该行预测，未来几月将会有更多金融援助措施和政策宽松出台，包括通过中期借贷便利（MLF）、定向MLF（TMLF）和降准降息措施为市场注入流动性，通过抵押补充贷款（PSL）等借贷便利帮助债务延期，还有减税降费、降低利息费用和削减公共事业费用等措施。

报告更预计，政府将在未来几周分别下调一年期存款基准利率和一年期MLF中标利率各25个基点，也将会有推升终端需求的政策出台，但由于目前的政策空间较前几轮宽松周期明显缩小，不认为政府会推出新一轮的大规模刺激措施。

然而，中国目前的降息空间十分有限，鉴于降准可能增加银行低成本资金来源的供给，降准或是目前降低银行实际贷款利率的最佳途径。