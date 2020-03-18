中国国家卫健委发戴口罩指引 普通公众无聚集通风好可不戴

中国冠病疫情受控，中国国家卫健委对公众发布科学戴口罩指引，普通公众居家、户外，无人员聚集、通风良好时建议不戴口罩。

卫健委通知称，根据当前防控形势和全面有序恢复正常生产生活秩序需要组织编制了《公众科学戴口罩指引》，从普通公众、特定场所人员、重点人员以及职业暴露人员进行分类，并对不同场景下戴口罩提出科学建议。

指引中建议，普通公众居家、户外，无人员聚集、通风良好时建议不戴口罩；处于人员密集场所，如办公、购物、餐厅、会议室、车间等，或乘坐厢式电梯、公共交通工具等，建议在中、低风险地区随身备用口罩，在与其他人近距离接触、小于等于1米时戴口罩，在高风险地区，戴一次性使用医用口罩；建议咳嗽或打喷嚏等感冒症状者戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩；建议与居家隔离、出院康复人员共同生活的人员戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

对于疑似病例、确诊病例和无症状感染者、密切接触者，以及入境人员等重点人员，指引建议戴医用外科口罩或无呼气阀符合KN95/N95及以上级别的防护口罩。

此外，指引也对特定场所人员、职业暴露人员等分别作出相应的口罩佩戴建议。

指引中也标明，一次性使用医用口罩和医用外科口罩均为限次使用，累计使用不超过八小时。职业暴露人员使用口罩不超过四小时，不可重复使用。