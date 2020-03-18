指“病毒来自美国”说法自欺欺人 袁国勇：中国人陋习才是病毒之源

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇及该系名誉助理教授龙振邦今日（18日）发表文章指，网传“病毒来自美国”说法“自欺欺人”，没有实证，更指中国人的陋习才是病毒之源。此外，文章也就2019冠状病毒的名称发表看法，指俗名通俗易懂、方便沟通即可，称之为“武汉冠状病毒”也未尝不可。

据袁国勇和龙振邦在《明报》发表名为“大流行缘起武汉十七年教训尽忘”的文章，该文指出，病毒来自美国的说法是在“自欺欺人”，呼吁不要再乱传，以免“贻笑大方”。作者直指，沙斯疫情后没有及时关闭所有野味市场是一个大错，若要战胜疫情，需要面对真相，不应“诿过于人”。

文章指出，2003年的沙斯疫情由广东传到香港，因沙斯病毒在果子狸身上寻得，其后中国明确禁绝野生动物交易，但野味市场禁而不绝，容易滋生大量细菌病毒，更易出现病毒洗牌及基因突变的现象。因此，作者指，改革街市为防疫重点，大陆政府及港府必须迅速改善环境，并在完全淘汰活禽市场前，必须妥善处理禽畜粪便，减少病毒洗牌机会。

文章称，此次2019冠状病毒是“中国人劣质文化之产物”，其“陋习劣根才是病毒之源”。作者警示，若抱持这样的态度，沙斯3.0必定出现。

此外，2019冠状病毒非官方名称近日频频引发争议，文章针对此事发表意见指，疾病之名由世界卫生组织起，病毒之名由国际病毒分类委员会起，而俗名则是“约定俗成，清楚明白便可”。

文章表示，科学研讨或学术交流，必须用官方名字称呼疾病或病毒，但日常沟通及媒体用语，称之为“武汉冠状病毒”或“武汉肺炎”，通俗易明、方便沟通，“亦无不可”。

作者也提出，因难以查到病毒之源，所以通常会以发现之处来为病毒命名，而流行病学研究明确显示华南海鲜批发市场是初期扩散点（amplification epicenter），病毒很大机会在市场内由天然宿主交叉感染中间宿主，再于中间宿主体内出现适应人体之突变，继而出现人传人之感染。不过，文章也指，因华南海鲜批发市场早被清场，研究人员抵达搜证取样本之时，场内之活野味早已不知所终，病毒之天然宿主（natural host）及中间宿主（intermediate host）身分成疑。