清明前中国多地暂停现场扫墓 推广“云祭扫”

清明节将至，为避免现场祭扫引发聚集性疫情，中国多地发文暂停现场祭扫活动，包括广州市、南京市、天京市和苏州市，提倡家庭追思、网络祭扫等祭拜方式。

据澎湃新闻报道，清明期间通常会有不少民众聚集祭扫，以广东省广州市为例，去年清明假期，当地各祭扫场所共接待约218万人，若不制止，将提高疫情传播风险。为此，广东省民政厅本月13日印发通知，要求各地要尽快研究决定清明节期间该地区殡葬服务机构暂停或者限制祭扫服务，并对外公告。依据分区分级差异化防控策略，疫情防控风险较高的地区暂停祭扫服务，对相关殡葬服务机构或者祭扫场所及区域进行封闭式管理。

广东省民政厅要求，暂停祭扫服务的疫情防控风险较高地区，应尽可能提供网络祭扫、代祭服务、敬献鲜花、挂黄丝带和寄心语卡等简约文明的替代性服务。

江苏省南京市则早在3月8日就发布通告，宣布全市所有公墓、骨灰堂等殡葬服务机构，继续暂停市民群众现场祭扫活动，组织公祭、江祭、骨灰撒散等群体性活动也将暂停。

通知中，南京市建议市民通过“云祭扫”的方式缅怀亲人，该市也将在两天后开通网上祭扫通道，市民可在应用上在线免费祭扫。

早前，也有关心清明祭扫活动的天津市民在人民网领导留言板上建议，天津市应以此次疫情为契机，推动各公墓设立“网上公墓”，推广更为环保文明的“网上祭扫”方式。天津市民政局在3月11日回应称，收到市民建议的同时，已启动网上祭扫平台建设，于清明节前上线。市民注册登录后，可建立网上祭奠室，进行献“花”、“鞠躬”、撰写留言表达思念等操作，也可邀请亲友加入一同祭奠，关联祭奠室等。

江苏省苏州市疫情防控指挥部则在本月14日发布通告，全市所有公墓、骨灰堂等殡葬服务机构继续暂停群众现场祭扫活动，恢复时间另行通知。该市也取消本年度清明骨灰集体树葬、海葬活动，以公墓、骨灰堂为单位，由工作人员免费代为开展一次集体祭扫活动，鼓励有条件的殡葬服务机构提供代客祭扫服务项目。

与天津类似，苏州将在今日开通“苏城云祭扫”公益信息平台，逝者亲友可扫二维码或登录指定的官方微信公众号，免费在线祭扫。

甘肃省兰州市民政局也在前天（16日）发布通告称，“为巩固兰州市疫情防控成果，避免清明节期间因集中祭扫活动引发输入性和聚集性疫情”，从即日起至4月15日，该市所有骨灰堂、经营性公墓、公益性公墓等殡葬服务机构将暂停现场祭扫，并暂停举办集体公祭、骨灰树葬、骨灰撒散等聚集性活动。

兰州民政局倡议，缅怀亲人，贵在心意，重在文明，市民可在家中通过家庭微信群、网络追思会、制作思念卡、敬献鲜花、书写寄语等方式进行祭奠，“待疫情结束后再赴现场祭扫”。