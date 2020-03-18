研究：儿童冠病感染率低 且以轻症为主

国际权威期刊《儿科》在线发表的一项研究显示，中国18岁以下的儿童较不易感染2019冠状病毒疾病，受感染的儿童多数为较轻症状患者。

据澎湃新闻报道，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、国家儿童医学中心（上海）昨日（17日）在《儿科》发表一篇名为《中国儿童新型冠状病毒肺炎流行病学特征》的论文。论文的数据显示，截至今年2月8日，中国18岁以下的儿童确诊病例仅占全国总病例数的2.3%，这比例远低于中国儿童人口比例，儿童不易感染2019冠状病毒被证实和确认。据中国第六次全国人口普查数据，零至18岁的人口比例为22.5%。

在疾病的严重程度上，儿童患者的临床病情以轻症为主。在中国731名确诊儿童病例中，除一例诊断缺失外，有97%为较轻症状患者。其中，无症状感染者占12.9%，轻型感染者占43.1%，普通型占41%，仅有2.9%为重症患者，重症比例远低于全国重症比例的19.2%。截至2月8日，有一名确诊儿童死亡，死亡率为0.14%，远低于整体死亡率的2.27%。

在此基础上，通过对共计731名确诊感染冠病的儿童和1412疑似感染的儿童进行人口学、时间及空间分布探究，发现所有年龄段的儿童都对冠病敏感，并且没有明显的性别差异。尽管儿童冠病病例的临床表现不如成人患者严重，但幼儿更容易受到感染，尤其是婴儿。

儿童冠病病例的分布随时间和空间而变化，大多数病例集中在湖北省及周边地区。此外，这项研究为人与人之间的传播提供了强有力的支持性证据。不过，针对儿童感染率低及发病轻的原因，还有待进一步调查。

该项研究是迄今为止首次重点关注中国儿童的2019冠状病毒疾病流行病学特征和传播动力学的全国性研究。