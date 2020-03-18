台湾单日新增23例确诊病例 累计破百

台湾中央流行疫情指挥中心今日（18日）公布，台湾新增23例确诊感染2019冠状病毒疾病的病例，至此共累计100例确诊案例。此次新增的个案中，有两例为本土个案，21例为境外输入，其中有两例来自亚洲，19例来自欧洲。

据联合新闻网报道，指挥中心指挥官陈时中透露，本土案例有一例没有旅游史，相对生活比较单纯，也是指挥中心比较担心的。另有一例是埃及团里一名确诊者的小孩，该旅行团此前已有三名团员确诊。该小孩因是家庭亲密接触者，此前已居家隔离。

此外，有11例确诊患者是在机场拦截的。其中有一个土耳其团，昨天有九例确诊，今天增加四人，等于15人的团内有13人确诊。此前，该团也在居家隔离中。第99例确诊案例则是居家检疫检测出来的，据悉，前几天陆续确诊的案子都是居家检疫对象，比如一名从西班牙返台的学生。

陈时中表示，另外有三例没有在机场拦下，另一例是没在机场，直接坐检疫车回去后，步行到医院就医，确诊后有一位陪伴者也是步行进入医院。

据报道，台湾昨日新增884例冠病相关通报，截至目前累计18812例，其中有17793例被排除，100例确诊。确诊病例中，有71例境外输入病例及29例本土病例。截至目前，确诊个案中有一名患者去世，22名解除隔离，其余个案病况稳定，持续住院隔离中。