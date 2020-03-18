中国16座城市市委书记、市长带头上街消费

随着冠病疫情在大陆逐渐得到控制，疫情中受最大影响的餐饮业也逐步恢复营业。据大陆媒体统计，截至17日，中国已有16个地级及以上城市市委书记和市长主动上街吃饭和购物，带头消费，帮助恢复当地经济活动。

据每日经济新闻、红星日报等媒体报道，最早出现在媒体上的相关报道是刊登于《今日儋州》，儋州市委书记袁光平3月1日在当地购物消费的报道。报道指出，袁光平前往该市夏日国际商业广场购买衣服和鞋子，同时在该广场冷饮区购买一杯冷饮，并在另一家购物商场的儋州扶贫农产品体验馆购买“四只鸡、四箱地瓜、20斤红米和一箱南瓜”。

儋州市委书记袁光平3月1日公开上街消费。（今日儋州）

八天后，江苏省委常委、南京市委书记张敬华，在视察完夫子庙景区后，到已恢复堂食的南京大牌档，点了鸭血粉丝等小吃。3月11日，南京市长韩立明出现在该市大众书局新城广场店，在书店逛40分钟后，她通过手机付款买了沈复的《浮生六记》和叶兆言的《南京传》两本书。

3月13日，江苏、湖南、青海三省也都有市委书记与市长上街，带头消费。

江苏省淮安市市委书记蔡丽新，市长陈之常出现在淮安街头吃饭、购物。

青海海东市委书记鸟成云和市政府市长王林虎，分别带领相关部门负责人，在该市带头下馆子吃青海特色面食拉面、干拉等。就餐完毕后用手机支付餐费。

湖南株洲市委书记毛腾飞、市长阳卫国等带头到餐饮单位消费。

隔日，更多地级市市委书记或市长上街用餐、消费。其中包括湖南衡阳市委书记邓群策、张家界市委书记虢正贵、广东茂名市市长袁古洁及河南濮阳市市长杨青玖。

3月15日，河南焦作市委副书记、市长徐衣显在焦作市大杨树商业街上餐馆用餐时，还叮嘱随行人员要多给餐饮门店“捧场”，让餐饮业尽快摆脱困境，让全社会活起来。

3月16至17日，再有云南、安徽、浙江、广东四省七市的市长或市委书记也都外出公开消费或饮食。

据分析，多地的书记、市长等主要领导官员力挺上街购物消费，再加上当地官方媒体大力宣传报道，目的是要在疫情得到控制之际，着手开始促进当地消费，拉动经济复苏。

此前，也已有多地政府发文倡议机关干部要带头去餐厅消费。

湖南省餐饮行业协会秘书长韦巍表示，领导干部带头消费的行为给餐饮企业“撑场”，增强企业复工复产、自救的信心。同时，也提升老百姓消费信心，目前消费者的消费信心还没有重新建立起来，在这个关键时刻，领导干部带头消费，起到了很好的示范作用。

长沙一家餐饮企业负责人表示，餐饮行业主要是三大成本，固定成本、食材成本和人力成本。餐饮企业复工开业后，最大的成本就是人力成本，员工到位就得全额发工资，目前餐饮店客流不足，几乎都是亏损。书记、市长下馆子，对于餐饮企业来说释放出积极信号，对餐饮企业是一种鼓励，提振消费者信心，让他们放心消费。

据报道，各地主政官员下馆子均为自费，且通过微信支付等无接触方式结账。

中央党校(国家行政学院)教授竹立家表示，“吃吃喝喝毕竟是个可能违反中央八项规定精神的敏感问题。各地官员强调自掏腰包，也是在向各级干部作出示范，带头消费不等于鼓励三五成群大吃大喝、更不等于随意公款消费。”

同时也要注意到，上述领导干部们吃饭前，出示健康码、测量体温、间隔坐等迹象都表明，带头上街消费并不代表对于疫情防控的“松懈”。目前，疫情防控还存在输入性风险，在疫情警报没有完全解除的前提下，需要找到消费秩序恢复和疫情防控之间的平衡。