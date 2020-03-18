中国驻港公署正告香港外国记者会：中方反制措施合法合理合情

针对香港外国记者会（FCC）早前指大陆禁止美媒记者在港澳工作有损“一国两制”，中国外交部驻香港特派员公署今日（18日）发布公告强调中方反制措施合法合理合情，FCC应认真阅读基本法，而不是随意批评中方。

据中国外交部驻香港特派员公署微信公众号的消息，驻港公署针对FCC就中方采取反制措施发布的声明，表示强烈不满和坚决反对。

驻港公署发言人说，中国外交部宣布有关美籍记者今后不得在大陆、香港、澳门从事记者工作，完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，是“正当合理防卫”，起因和责任不在中方。

发言人指，FCC应该向美国政府表达不满，并要求美国政府改弦更张，纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制，而不是颠倒是非，对中方无端批评指责。

驻港公署发言人更强调，该举措是中共中央政府依据“一国两制”和基本法享有的外交事权，合法合理合情。所谓“中国政府干预香港事务”的指责“荒唐透顶”。

发言人在公告中更直指，FCC应该“认真读一读基本法”，全面准确理解和尊重“一国两制”，而不应是非不分，倒打一耙。发言人也强调，坚决反对任何外部势力滥用新闻自由，干涉中国内政、干预香港事务。

此前，中国外交部要求美国三家驻华媒体的美籍记者于10天内交还记者证，且今后不得在大陆、香港、澳门从事记者工作。对此，FCC表示警惕与担忧，指香港法律下媒体拥有新闻自由，强调基本法允许香港入境事务处有权独立发放所有在港外国人的工作签证。