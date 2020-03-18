港铁被下令披露831太子站事件的闭路电视片段

香港教育大学学生会长梁耀霆在831太子站冲突中被捕释放后透过律师入禀香港高等法院，以助831受害人搜证进行申索，该法院今日（18日）下令，要港铁披露去年8月31日和9月1日在太子站和荔枝角站的闭路电视片段。

据《星岛日报》报道，负责此案的法官除了下令港铁需在七日内披露‪8月31日晚上10时45分‬至翌日‪凌晨1时30分‬在太子站的闭路电视片段，及‪9月1日凌晨1时25分至2时‬在荔枝角站的闭路电视片段，也下令指除非法庭另外颁令，否则申请方只能在处理控告警方滥用职权对梁非法禁锢、殴打、非法逮捕的法律诉讼程序时，使用涉案的闭路电视片段。

该法官在判词中指，目前具信服力的证据显示出831当晚曾发生侵权及不法活动，而梁耀霆所申请的闭路电视片段能为他日后提出民事诉讼带来意义重大的证据，来指证警方当晚曾非法殴打、逮捕、禁锢他。

虽然代表港铁一方的律师余若海指，港铁在831事件中仅是微不足道的“目击证人”，但法官指831事件正是在港铁范围发生，警察当晚从已停止运作的扶手电梯冲入月台，可见港铁报案要求警方支援又控制着扶手电梯的运作。而且港铁也曾安排列车服务让警方在包括梁耀霆在内的被捕乘客，从太子站乘搭列车带到荔枝角站。

法官也指，梁耀霆向港铁申请披露闭路电视片段时，港铁则指警方取得搜查令以获得去年‪8月31日晚上10时15分‬至‪晚上11时59分‬在太子站的闭路电视片段，但梁耀霆向警方申请披露相关片段时，警方拒绝并要求梁申请港铁向第三方披露令，可见港铁与警方在事件上互相推诿。

梁耀霆在庭外表示，现阶段不能向公众公开有关片段，会与律师团队仔细研究片段内容，再准备下一步行动，包括向警务处作出民事诉讼，包括向警方就令他的手部受伤作出赔偿。

据早前报道，去年8月31日晚上港铁太子站车厢发生警民冲突，造成多人受伤之后，港铁被指协助警方封站搜捕，网上更有传言称港铁欲删除当日的闭路电视片段，引起争议。