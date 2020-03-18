为抑制民众旅游欲望 台湾书店封馆内境外旅游书籍

台湾连续多天出现境外输入冠病病例，当地有书店为消除客人出境旅游的欲望，用封条将店内的旅游书籍“封住”。

据香港中通社报道，被称为台湾最美漫画书店的高雄书店Booking，昨日（17日）晚间在面簿公告，为消除客人出境旅游的欲望，即日起封住店内所有境外旅游书籍。文中附上店内用封条封住全馆境外旅游相关书籍的照片，封条印有“疫情期间，请勿阅读”字样。

其面簿贴文称，这几天境外输入病例激增了不少，创造目前台湾单日最高确诊数。一时贪玩，却可能导致台湾医疗体系瘫痪。贴文也指，店内存放些许旅游书籍，阅读者可能看了几张漂亮的照片之后心痒，“脑波弱”就定下特价机票，因此决定将境外旅游书上封条，但会继续提供境内旅游相关书籍。

网友留言称赞这个方法有创意也很有社会责任，建议近期应该多看看居家收纳、打扫的书，闲在家里就每天大扫除，但也有网友说“本来不想看，封了就突然好想看了”。更有作者留言指看到自己的书在封条后面，但配合地说“给你封”。

据报道，台湾近月来因有连续假期，不少民众出境旅游，近期陆续结束行程回到台湾，却因为欧洲疫情严重，面临全网谩骂“回台播毒”。今日，台湾累计确诊病例已达100起，其中有71起境外输入病例。一名新北市里长更因早前带团出游，不得不在抵达机场后对着新闻镜头向全台湾民众鞠躬道歉。

不过，台湾主要大型旅行社都已取消4月30日前的旅游团，甚至有旅行社计划9月才开团。台湾旅行公会全联会理事长萧博仁说，观光产业快要活不下去了，已经涌现失业潮。