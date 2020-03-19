中国二月外汇占款减少额创15个月最大

中国央行口径外汇占款二月再次转为减少，未能延续一月转正势头，而且125亿元（人民币，下同，约25亿新元）的减少额也创下2018年11月以来最大月跌幅。分析人士表示，二月冠病疫情继续发展，人民币小幅下跌，另外人民币外汇市场成交量不高，不排除有央行适度投放美元流动性的可能。

据路透社报道，他们并指出，从总规模来看，外汇占款减少额仍算不大，还不能判断央行是否采取了干预举措，倒是三月更值得关注。因为三月全球市场动荡，外资从中国股债市场流出明显，但同期人民币表现强势，外汇占款会否发生持续性的变化，值得关注。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩称：“二月外汇占款不是在零附近了，但还不能说央行是否入市干预......不过3月全球市场动荡，人民币汇率承受一定的压力，外汇占款数据的关注度会提升。”

中国央行周三公布，二月末中央银行口径外汇占款余额为212,249.09亿元。路透据此计算，当月央行口径外汇占款减少125.34亿元。

外汇占款是央行收购外汇资产而相应投放的本国货币，央行口径外汇占款增多，表明央行向市场投放了基础货币；反之如果外汇占款减少，则是央行回收了部分人民币，向市场提供了部分美元。

另一中资行人士认为，三月全球市场都缺美元，但人民币却表现这么强，不排除三月外汇占款继续明显减少的可能。

用来衡量海外美元借贷成本的三个月期美元/日圆和欧元/美元交叉货币基准掉期周二曾大幅上行，随后受主要经济体继续推出组合拳影响，该指标从高点回落，但仍处于相对高位。

而同为监测美元流动性的指标--三个月期美元LIBOR与隔夜美元指数掉期（OIS）利率之间的息差周二升至92.688，创2009年四月以来新高，说明美元流动性紧张状况没有明显缓解。

美国特朗普政府周二寻求一项1万亿（兆）美元刺激计划，为受到新冠疫情冲击的经济提供支撑。美国财政部批准建立初级交易商信贷工具以应对疫情冲击。美联储（FED）周二也表示，将恢复2008年金融危机期间使用的一项融资安排，以直接向企业和家庭提供信贷。

外汇占款曾经是中国基础货币投放的主要工具，不过在2015年8.11汇改以后外汇占款曾持续缩减，央行通过向市场投放美元来稳定汇率，而随着人民币汇率弹性上升，外汇占款的波动不断下降，2018年十二月开始外汇占款的月度变动均不足100亿元，表明央行基本退出常态式干预。