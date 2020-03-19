“华商太难了”雷同文章刷屏 微信封禁50个公号

近期多个微信公众号套用“疫情之下的某某国：店铺关门歇业，华商太难了！”发雷同文章，微信平台表示，已删除近百篇相关文章，封禁50个违规公众帐号。

据澎湃新闻报道，发布类似“水文”的公众号主体涉及三家公司：福清天天快帮网络科技有限公司，法定代表人为郭仕强；福清时代创想传媒有限公司，法定代表人郭红；福清市海外同城人人帮网络科技有限公司，法定代表人薛育明。

报道称，前述公司运用“掌上瑞士”“掌上白俄罗斯”“掌上印度”“掌上都柏林”等微信公众号批量发布雷同的标题和文章，以华人口吻讲述“国外疫情下的困境”。但网友发现这些文章情节如出一辙，仅换了主角姓名、从事生意和所在国家。随后有网友发布“疫情之下的南极：店铺关门歇业，南极华商太难了！”等文章调侃。

微信方面昨天（18日）回应称，此类文章涉及夸大误导，违反《微信公众平台运营规范》，已删除相关文章近100篇，封禁三个主体下的50个违规公众帐号。对于昵称涉及不正确使用国家名、地名的70个帐号，也统一清除昵称处理。

福清市委网信办今天也表示，从3月17日开始已经和当地公安介入处理。

福清市委网信办工作人员说，“目前微信端已经有处理结果，官方正在处理，这几天已经和三位当事人沟通过。”目前处理结果的发布形式还没有确定，具体处理结果需等待。

前述部分公众号的账号主体福清天天快帮网络科技有限公司工作人员17日曾说，该文章来源自海外华人投稿，是负责文章发布的工作人员“弄错了”，把一篇文章重复发布到了十几个（微信）平台。

而福清市海外同城人人帮网络科技有限公司法定代表人薛育明今天称，公众号上的文章是其自己编写和分发的，目的是为了增粉，现在公众号都已被封禁。