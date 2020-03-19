海南高院原副院长张家慧被公诉

海南省高级人民法院原党组成员、副院长张家慧涉嫌受贿罪、行政枉法裁判罪、诈骗罪被公诉。

据中国最高检网站消息，张家慧涉嫌受贿罪、行政枉法裁判罪、诈骗罪一案日前经海南省人民检察院交办，由海南省人民检察院第一分院向海南省第一中级人民法院提起公诉。

检察院起诉指控，被告人张家慧身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；身为司法工作人员，在行政审判活动中指使、授意他人故意违背事实和法律作枉法裁判，情节特别严重；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪、行政枉法裁判罪、诈骗罪追究其刑事责任。

公开资料显示，张家慧是重庆万州人，法学博士。曾历任海南省洋浦经济开发区中院审判委员会委员、民事审判庭副庭长、庭长，海南省高院审判监督庭副庭长（正处级），审判委员会委员、民事审判第一庭庭长，2012年开始担任海南省高院副院长。

张家慧去年被举报家族资产200亿元（人民币，下同）引发广泛关注。之后，海南省委政法委牵头成立联合调查组开展调查。

去年5月，张家慧接受海南省纪委监委审查调查，海南迪纳斯投资有限公司实际控制人刘远生，即张家慧的前夫，接受公安机关侦查。

经调查，截至2019年案发前，刘远生实际控制或参股的公司25家。经评估，他及其公司的资产为18.007亿元；刘远生、张家慧共同所有资产1341.69万元；张家慧个人资产1430.41万元。

去年11月，张家慧被双开。12月，她因涉嫌受贿罪被海南省人民检察院第一分院决定逮捕。

此外，张家慧的前夫刘远生刚刚在三天前（3月16日）被儋州市人民检察院以涉嫌伪造公司印章罪、虚假诉讼罪批准逮捕。