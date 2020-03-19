大陆国台办吁台湾保障在台高校就读陆生权益

中国大陆国台办新闻发言人朱凤莲今天表示，由于台湾方面的原因，在台湾高校注册就读大陆学生的权益受到损害，台湾当局和台湾有关高校应切实负责，妥善解决有关问题。

据国台办官方微博消息，目前在台湾高校注册就读学历的大陆学生有8300多人。冠病疫情发生后，民进党当局限制大陆居民赴台的措施不断升级，有关学校也未就陆生返校作出妥当安排。2月6日起还全面暂停大陆居民赴台，随后台湾各高校陆续正常开学，仍要求陆生按时缴费注册，一些高校未认真对待陆生无法返校及由此导致的学业安排等问题，有的学校甚至在收取陆生学费后要求其延缓入学。

朱凤莲指出，大陆有关方面高度重视陆生返校学习面临的阻碍，陆生有如期返校就读的正当权利。台湾方面在岛内高校仍能正常开学的情况下，不许陆生返校是明显不合理的。

她指出，广大陆生近期强烈要求台湾有关方面正视他们的正当权利和诉求，纠正不合理做法和相关安排缺失，他们的要求合情合理，他们的权益应该得到保障。

朱凤莲强调，民进党当局及岛内有关高校理应保障陆生返校就读权益，不应片面强调防疫而罔顾陆生返校就读权利，必须改变针对陆生的不合理限制，为陆生返校提供必要保障。在陆生被迫无法返校或延期返校的情况下，台湾相关高校应当作出周到安排，合理解决陆生关切，避免陆生学业受影响、经济受损失。

另外，受疫情影响，目前在大陆高校注册就读学历的台湾学生尚未返校，大陆教育部门将根据疫情防控工作统一部署，适时决定各地高校开学时间，有关高校已就开学前学生的疫情防控、学业安排等做出安排，台湾学生和大陆学生一样，按学校统一安排执行各项教学要求和疫情防控措施。