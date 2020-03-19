未来14天关键 蔡英文：视需要快速立法或发紧急命令

台湾冠病疫情扩大，目前累计108人确诊。台湾总统蔡英文今天（19日）下午发表“敞厅谈话”安定民心，她强调，未来14天是第二阶段防疫关键期，并呼吁民众不要囤积物资。至于是否发布紧急命令，目前的法律与政策工作足以因应，未来情势变化造成更大经济社会冲击，是快速立法或紧急命令，将看实际需求。

综合台湾《自由时报》及《联合报》报道，蔡英文说，台湾过去两个月的防疫获得肯定，但这半个月疫情已在全世界快速扩散，但因境外移入快速，而全面升级管制大幅强化检疫力道，未来14天是第二阶段防疫关键期，大家要有更大决心因应挑战。

她提出三点呼吁，首先是请民众全力配合指挥中心的规定，忍耐诸多不便；其次是民众不要仇视与相互指责，只有团结才能打败病毒。

她还强调不要制造恐慌。各项医疗物资供应充沛，各项民生物资都有足够存量，不需抢购与囤积物资，而囤积炒作价格者一定会重罚。

在稳定经济方面，蔡英文表示，现行已有600亿元（新台币，下同，约29亿新元）防疫纾困特别预算，以及在一般预算中准备400亿元“以缓济急”，优先投入防疫纾困，共计约有一千亿元的规模。后续有更进一步的需求会再考量预算状况，但现阶段是可支应的。

在观光、交通及航空产业，蔡英文说，由于受影响最大，将专案处理，包括约200亿元的特别预算资金，也在前瞻预算中有300亿元，并指出将另外筹措100亿元来协助相关产业。