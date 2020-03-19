港大教授回应“病毒来源”文章：希望中国人能改变食物文化

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇连同另一名教授昨天（18日）发文，指中国人的陋习是冠病病毒之源，随后决定撤稿。袁国勇在一个专访中作出回应时说，希望中国人和其他老百姓在经历两次惨痛教训后，能改变一下食物文化和生活习惯，并认为或许没有人比他更爱国。

袁国勇在接受深圳卫视的访问时说，作为一个科学家，最重要的是先要面对真相。报道称，对于袁国勇在舆论场合被误解，甚至被骂被黑，他并没有说得太多。

袁国勇说，中国的野生动物和菜市场管理制度仍未完善，并认为这个是很大的问题。

袁国勇认为，每个人需要承认在应对冠病疫情初期的确有做得不好的地方，并呼吁不要回避真实，这样中国才能更加强盛。他也说，中外都有做得不好的地方，因此每个人需要客观摆事实，互相体谅，严以律己，并认为中国要有个谦卑的态度，能面对自己的短板。

袁国勇还提到，一个疫苗需要很多资金、时间和精力，如果病毒消失，从商业角度来说，就很难持续获得资金。即使疫苗被研发出来，袁国勇也对于产量在两三年内是否能供应给所有中国人民提出质疑。

他以2003年沙斯（SARS）疫情时期为例子说：“我们做完动物实验后，就没有人再给我们投资了。原因是因为六个月以后，病毒就消失了，没有人再有兴趣了。”

袁国勇及港大微生物学系名誉助理教授龙振邦昨天在《明报》发表文章指，网传病毒来自美国说法自欺欺人，没有实证，呼吁不要再乱传，以免贻笑大方。他们认为，“武汉冠状病毒”或“武汉肺炎”可用作冠病的民日常沟通及媒体用语，因为他们通俗易明，方便沟通。

文章也提到，此次冠状病毒是中国人劣质文化的产物，中国人陋习劣根才是病毒之源，并担心态度若不改变，沙斯3.0十多年后定必出现。

两人昨晚宣布撤回文章，也对于涉事文章所造成的任何误会表示歉意，并说他们是个科学家，终身追求科学真理，不了解政治，也从来无意卷入政治。他们承认，文章表达不适当，用词甚至有错误，并非原意，“希望外界不要把我们卷入政治，留给我们一个空间研究”。他们也提到，涉事文章与政治无关，旨在提出尊重真相、移风易俗的目的。