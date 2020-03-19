湖北书记吁请全国各地善待湖北人民

近600名湖北荆州籍务工人员今天（19日）乘专列踏上返岗之路，湖北省委书记应勇到车站送行时，呼吁请求全国各地、全社会善待湖北人民，善待湖北农副产品。

据湖北日报微信公众号消息，今天下午13时24分，近600名荆州籍务工人员乘G4368次赴粤专列踏上返岗之路，标志着湖北省赴省外务工人员返岗全面拉开序幕。

广东省近期将陆续安排四万名湖北籍务工人员赴粤返岗务工，今天一天就有三列专列运送近1800名荆州籍务工人员赴粤。务工人员行前均接受了健康筛查，持有健康码“绿码”方安排返岗。

湖北省委书记应勇、广东省人大常委会副主任吕业升到荆州站站台上看望慰问务工人员，并为大家送行。

应勇叮嘱，要自觉遵守当地疫情防控管理要求，认真做好个人防护，健康安全返岗工作，积极展现湖北人民健康干净、勤劳勇敢、吃苦耐劳的良好形象。

应勇还说，湖北人民是英雄的人民，为打赢疫情防控阻击战付出了极大努力、作出了重大贡献，呼吁请求全国各地、全社会善待湖北人民，善待湖北农副产品。

湖北省是劳务输出大省，目前，除武汉市外，全省16个市州已组织输送赴省外务工人员约12万人，正在对接广东、浙江等省并将陆续外出约150万人，还将拓展与其他省市对接输出务工人员约255万人。

此前据红星新闻报道，有湖北籍网友在驾车前往广西南宁途中，发现桂林永福服务区公厕有两个厕位贴有“湖北籍厕位”标志，并且设置了湖北籍车辆停车区，感觉受到歧视。

永福县卫健委工作人员曾回应称，这是特殊时期采取的特殊处理办法，“只是防治措施，我们没有权力来实行人员管控。”永福县人民政府办公室表示已介入调查此事。