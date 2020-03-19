中国发改委：中国今年CPI涨幅预计前高后低

中国国家发展改革委价格司副司长彭绍宗表示，在当前和今后一段时间生猪产能稳步恢复的情况下，猪肉供应将得到改善，而中国工农业产品供应也比较充足，预计今年居民消费价格指数（CPI）涨幅会呈现前高后低的态势，全年物价运行总体将保持在合理区间。

据路透社报道，彭绍宗今天在国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行的发布会上指出，2月CPI同比上涨5.2%，而猪肉价格上涨拉动了其中3.2个百分点，占比达到62%。显而易见，较高的猪肉价格对CPI的影响是很大的。

他说：“猪肉价格不仅影响物价总水平，而且由于猪肉是我国居民最主要的肉食品，在肉类蛋白质的摄取来源中占有相当大的比重，所以猪肉价格也是一个重要的民生价格，直接关系到老百姓的生活。”

据其介绍，近一个多月以来，针对冠病疫情的影响，加大猪肉市场调控力度，做好保供稳价工作，猪肉价格从比较高的水平连续有一些回落。监测到的36个大中城市超市、集贸市场以精瘦肉品种为例，平均零售价格到昨天已降到每斤32.21元（人民币，下同，约6.4新元），比2月中旬的最高点34.63元已经下降。

中国国家统计局周一表示，从全年来看，CPI继续大幅上涨的基础并不存在，CPI总体涨幅应该趋于回落，特别是到下半年价格会有所回落，CPI涨幅回落的趋势应该说是一个大概率事件。

中国2月CPI同比上涨5.2%，和路透调查预估中值一致，涨幅较上月创下的逾八年新高5.4%略回落，其中食品价格同比上涨21.9%，非食品价格同比上涨0.9%；2月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.4%，路透调查预估中值为下降0.3%。