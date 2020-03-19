北京警方注销澳籍“跑步女”居留许可 限期离境

一名澳大利亚籍女华人返回北京后不执行隔离政策且外出跑步，事件在中国网络曝光后引发强烈反响，北京警方今天（19日）发出通报称，依法注销该名女子工作类居留许可、限期离境。

据北京市公安局官方微博“平安北京”发布的最新消息，3月15日15时许，朝阳公安分局接某小区卫生防疫工作人员报警，称一女子拒不配合社区防疫工作。经核查，梁某妍，女，47岁，澳大利亚籍，就职于拜耳医药保健有限公司，3月14日由首都机场入境进京，工作居留许可有效期至2020年9月5日。

通报称，15日下午，本应在租住地居家观察的梁某妍，未戴口罩在小区内跑步，社区卫生防疫工作人员发现后进行劝阻，但该人情绪激动，拒不配合。民警对梁某妍进行了批评教育，要求其严格遵守疫情防控相关规定，梁某妍表示服从管理，未再外出。

北京市公安局出入境管理局昨天依据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十七条等规定，决定依法注销梁某妍工作类居留许可、限期离境。

警方提醒，当前防范境外疫情输入成为防控工作的重中之重，对拒不执行疫情防控措施的，警方将依法追究法律责任。

女子就职的拜耳公司在事发后发布声明称，涉事人员为拜耳员工，根据公司规定，对该员工做出辞退处理，立刻生效。