原山东省长龚正料出任上海市长

中国原山东省长龚正已出任上海市委委员、常委、副书记，他预料将接替应勇，成为新一任上海市长。

据上观新闻今天（19日）报道，这项安排已获得中共中央批准。

综合人民网和山东省政府发布的消息，现年60岁的龚正在海关领域拥有丰富的经验，1986年起在海关总署、全国海关信息管理中心与深圳海关担任数职，包括深圳海关关长，2003年出任中国海关总署副署长。

龚正在2008年调派到外贸大省浙江，曾出任浙江副省长，并在浙江省会杭州担任市委书记。他在2015年调到山东省，2017年出任山东省长。

龚正简历如下：

1978.10—1982.08，北京对外贸易学院对外贸易管理系海关管理专业学生；

1982.08—1986.03，海关总署货运监管司货运监管处干部；

1986.03—1986.08，海关总署货运监管司货运监管处副处长；

1986.08—1989.05，海关总署办公室秘书处副处级秘书（其间：1987.01—1987.12，美国金门大学洛杉矶税收管理学院税收管理专业进修）；

1989.05—1993.01，海关总署署长办公室正处级秘书；

1993.01—1996.01，天津海关副关长、党组成员（1995.08明确为副厅局级）；

1996.01—1997.04，全国海关信息管理中心筹备办公室副主任；

1997.04—1998.09，海关总署业务规范司副司长兼信息化工作领导小组办公室副主任（其间：1994.06—1997.07，对外经济贸易大学工商管理学院工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；

1998.09—2001.02，海关总署政策法规司司长（其间：2000.03—2001.01，中央党校一年制中青年干部培训班学习）；

2001.02—2003.03，深圳海关关长、党组书记；

2003.03—2008.11，海关总署副署长、党组成员（2003.09授予海关副总监；其间：2001.09—2004.12，厦门大学财政金融系财政学专业在职研究生学习，获经济学博士学位；

2004.09—2004.11，中央党校第36期省部级干部进修一班学习）；

2008.11—2008.12，浙江省人民政府党组成员；

2008.12—2012.06，浙江省副省长、省政府党组成员；

2012.06—2013.09，浙江省委常委，副省长、省政府党组副书记；

2013.09—2013.12，浙江省委常委，副省长、省政府党组副书记，杭州市委书记；

2013.12—2015.07，浙江省委常委、杭州市委书记；

2015.07—2015.08，山东省委副书记；

2015.08—2017.04，山东省委副书记兼省委党校校长；

2017.04—2020.03，山东省委副书记、省长、省政府党组书记；

2020.03—，上海市委副书记。

中国共产党第十九届中央委员会委员，中共十七大代表，十届、十一届山东省委委员，山东省第十三届人民代表大会代表。 山东省总河长。