中国调查组督促公安机关撤销李文亮训诫书

中国国家监委调查组今天（19日）发布调查通报，指责派出所向武汉中心医院医生李文亮发出训诫书不当，督促公安机关撤销训诫书。

据央视新闻报道，武汉市在12月出现几起不明原因肺炎病例后，该市卫健委组织专家团队进行调查，30日在系统内下发两份文件，要求做好不明原因肺炎救治工作，全面开展华南海鲜市场相关肺炎病例搜索和回顾性调查。这些文件随后被人上传到互联网上。

报道称，李文亮30日收到同事发给他的信息后，在微信群中转发、发布“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS（沙斯）”“在我们医院后湖院区急诊科隔离”等几条信息。

调查组说，武汉市公安机关之后对在网上出现的转发、发布SARS等传染病信息情况进行了调查处置。武汉市公安局武昌分局中南路派出所1月3日与李文亮联系后，李文亮在同事陪同下来到该派出所。经谈话核实后，谈话人员现场制作了笔录并对李文亮医生制作了训诫书。

据了解，调查通报详细公布了李文亮医生的发病、治疗、抢救以及抚恤、善后等情况。

报道也谈及李文亮因染上冠病病逝的情况。组织抢救的医生说，“李文亮医生是我们的同事，又很年轻，我们不希望他走，只要有一点希望我们就不愿放弃，当时没有想其他任何因素，就是想救活他，所以抢救了很长时间”。报道也引述为李文亮会诊的院外专家称，从李文亮病案看，医院治疗比较规范，能够根据病情调整药物和措施。医院建议采取和实际采取的重要医疗措施，均征求了李文亮医生或其家属意见。

调查组在通报提出工作建议时，谴责中南路派出所出具训诫书不当，执法程序不规范，调查组已建议湖北省武汉市监察机关对此事进行监督纠正，督促公安机关撤销训诫书并追究有关人员责任，及时向社会公布处理结果。

李文亮2月7日因冠病病情加重去世，许多网民随后以不同方式缅怀李文亮，也有不少网民要求为李文亮讨回公道。中国国家监察委员会同日决定，派出调查组赴湖北省武汉市，就群众反映的涉及李文亮的有关问题作全面调查。