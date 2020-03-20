中国新增39输入病例 湖北第二天无新增

中国大陆昨天（19日）新增39例冠状病毒确诊病例，均为境外输入。湖北则连续第二天无新增病例。

据中国卫健委网站报道，3月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例，均为境外输入确诊病例，新增死亡病例三例，新增疑似病例31例。

3月19日0—24时，新增报告境外输入确诊病例39例。截至3月19日24时，累计报告境外输入确诊病例228例。

湖北新增确诊病例0例，新增治愈出院病例703例，新增死亡病例两例，现有确诊病例6287例，其中重症病例2098例。累计治愈出院病例58381例，累计死亡病例3132例，累计确诊病例67800例。新增疑似病例0例，现有疑似病例0例。

当日新增治愈出院病例730例，解除医学观察的密切接触者1197人，重症病例减少178例。

截至3月19日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例6569例（其中重症病例2136例），累计治愈出院病例71150例，累计死亡病例3248例，累计报告确诊病例80967例，现有疑似病例104例。累计追踪到密切接触者684331人，尚在医学观察的密切接触者8989人。

累计收到港澳台确诊病例333例：香港区208例，澳门17例，台湾108例。