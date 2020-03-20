彭博下调中国经济增速至1.4% 预测引质疑

彭博社18日报道称，由于中国一季度经济数据可能不及预期，彭博三位经济学家下调了对中国2020年经济增速的预测，由5.2%大幅度下调至1.4%。这一预测也引来了质疑。

彭博社报道称，三位经济学家认为，中国今年前两个月的经济数据和他们之前预测的相差较多。根据彭博nowcast预测模型，他们认为中国第一季度GDP增速将出现20%的同比下降。但考虑到3月中国复工复产情况，三位经济学家暂时将中国第一季度GDP预测调至同比下降11%。

彭博社称，中国在第二季度将受到全球需求疲软、供应链断裂和市场动荡的拖累，从而使第二季度经济快速反弹面临挑战。中国二季度GDP增速将为3.7％，三季度将恢复到6％，年底时成长速度将超过6%。这使得中国全年经济增速为1.4％，或是改革开放以来的最低水平。

据环球网报道，除彭博外，多家国际机构因为疫情原因下调2020年全球包括中国在内各主要经济体的经济增速预期，但并不像彭博那么激进。投行野村预计今年中国GDP增速为4.8%。渣打银行将2020年中国经济增长预测由5.5%下调至4%。彭博经济学家也表示，这是其第三次更新对中国GDP的预测，也可能不是最后一次。

“可能是被疫情所吓，一些国际机构对中国经济做出比较悲观的预期。”北京大学经济学教授曹和平18日接受《环球时报》采访时表示，他并不赞同过于悲观的预测。由于中国经济的韧性以及政策力度的加大，他认为，中国全年经济增速有可能落在4%—5.5%区间内。接下来影响中国经济主要的不确定因素是疫情发展，国内不能有反复，国外疫情需要得到快速控制。否则，疫情将影响中国国内复工复产，国外需求疲弱也会影响中国的出口。