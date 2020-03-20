路透：中国将出台数万亿元财政刺激措施 或下调增长目标

据四位政策消息人士透露，中国将出台数万亿元人民币财政刺激措施，以重振经济。预计中国经济将在冠状病毒大流行期间出现40年来的首次萎缩，而计划中的增长目标可能会被下调。

据路透社报道，消息人士表示，增加的支出将以2.8万亿元（人民币，0.57万亿新元）地方政府特别债券作为支持，旨在刺激基础设施投资。他们补充称，全国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比可能升至创纪录水平。

据参与内部政策讨论的消息人士称，鉴于疫情的长期影响，北京方面可能不得不下调2020年的经济增长目标。由于此事的敏感性。

他们还说，中国领导人正在考虑顾问们提出的建议，将存款准备金率从去年12月达成的约6%的最初目标下调至5%。

这些措施出台之际，民间分析师将中国经济增长预期下调至1976年文化大革命结束以来的最低水平，预计第一季度将出现大幅萎缩。

中国在2019年的经济增长率为6.1%，创下近30年来的最低水平。随着疫情的暴发和严格的控制措施严重干扰了商业活动，今年中国经济前景变得更加黯淡。

一位政策消息人士表示：“当经济遭受重大冲击时，鉴于货币政策的效果有限，有必要加大财政政策支持力度。”

消息人士称，增加支出可能会将2020年的预算赤字/GDP比率推高至3.5%，高于去年的2.8%。

分析人士说，政府长期以来一直将年度预算赤字率上限保持在3%，上一次达到这一上限是在2017年，3.5%将是有记录以来的最高水平。

与此同时，政策消息人士表示，央行可能进一步下调银行存款准备金率和利率，以帮助刺激贷款，降低企业的融资成本。

中国已经推出了一系列财政和货币措施，为企业提供信贷和税收减免，尤其是受疫情影响最大的小企业。

政策消息人士称，中国政府正将目标锁定在基础设施投资上，因失业人数上升可能放缓消费复苏，而随着全球经济受疫情影响而动荡，出口可能受到冲击。

消息人士称，地方政府将被允许发行更多的特种债券，与2019年的2.15万亿元相比，今年可能达到2.5-2.8万亿元。

政策消息人士表示，政府旨在加快规划中的关键基础设施项目的建设，并启动一些新的项目，包括公共卫生、应急物资供应、5G网络和数据中心，这些项目已经得到了最高领导人的支持。

“我们需要找到对经济至关重要的基础设施项目，但现在比1998年和2008年更难找到好项目，”另一位消息人士称。他指的是亚洲金融危机和全球金融危机。

中国政府面临着债务水平上升和投资回报下降的制约。自全球金融危机暴发以来，中国政府多次追加刺激措施，推出了大规模支出计划。

消息人士称，由于刺激高杠杆经济的空间有限，中国领导人可能不得不因应疫情影响而降低2020年的计划增长目标。

政策顾问们提出的修订目标是5%-5.5%，或5%左右，而原计划的目标是6%左右，目前看来遥不可及了。

政策消息人士称，任何目标修订都将由最高领导人在年度两会前决定。会议原定于3月5日召开，但因疫情而推迟。

两名参与筹备工作的消息人士对路透表示，中国暂定计划在4月底或5月初召开此前推迟的第十三届全国人民代表大会第三次会议，因中国新冠病毒新增病例数大幅下降，尽管世界其他地方新增感染者激增。