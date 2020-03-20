湖北主要快递企业力争4月上旬全面复工

中国湖北省邮政管理局昨天（19日）透露，全省持续运营的邮政、顺丰、京东等主要快递企业力争3月底前达到90%复工水平，4月上旬达到100%。
据新浪财经报道，邮政管理局表示，武汉市作为高风险地区，所有快递企业力争3月底前达到60%复工水平，4月上旬达到80%以上，4月中旬达到90%以上；其他各市州作为低中风险地区，所有快递企业有序推动复工复产，力争3月底前达到70%复工水平，4月上旬达到90%以上。
邮政管理局介绍，将优化复工复产程序，加速复工复产审批，优先推进快递企业区域分拨中心有序复工。
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中国湖北省邮政管理局昨天（19日）透露，全省持续运营的邮政、顺丰、京东等主要快递企业力争3月底前达到90%复工水平，4月上旬达到100%。
据新浪财经报道，邮政管理局表示，武汉市作为高风险地区，所有快递企业力争3月底前达到60%复工水平，4月上旬达到80%以上，4月中旬达到90%以上；其他各市州作为低中风险地区，所有快递企业有序推动复工复产，力争3月底前达到70%复工水平，4月上旬达到90%以上。
邮政管理局介绍，将优化复工复产程序，加速复工复产审批，优先推进快递企业区域分拨中心有序复工。