特朗普改讲稿 把冠状病毒改成中国病毒

（早报讯）中国与美国就2019冠状病毒（COVID-19）的来源及名称针锋相对。美国媒体报道，美国总统特朗普在19日的记者会上把讲稿中的“冠状病毒”改为“中国病毒”。

《华盛顿邮报》摄影记者巴茨费德（Jabin Botsford）捕捉到的讲稿照片显示，“冠状病毒”（Corona Virus）改成了“中国病毒”（Chinese Virus）。在英语里，Chinese有“中国的”也有“华人”之意，特朗普这番言论被认为带有种族歧视色彩，在美国国内掀起轩然大波，也招致中国迅速反击。

特朗普此前曾说，用“中国病毒”这个词是因为中国外交部发言人上周赵立坚在推特中声称，病毒是由美军带到武汉，否认此更改有歧视之意。

台湾中央通讯社引述美国有线电视新闻网（CNN）的报道说，美国境内病例数每天急遽增加，即使特朗普起初还赞许中国国家主席习近平处理疫情危机得宜，现在白宫语气已出现改变。

CNN表示，经谘询医学专家，以及收到世界卫生组织的指导方针后，CNN认为“中国病毒”一词既不精确、又有污名化之嫌。

世卫组织突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan）说：“病毒无关国界，不在乎种族、肤色或银行存款有多少。我们使用语言时，真的要小心，这很重要。”