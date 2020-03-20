中国民航局：航班量只减不增

中国民用航空局昨天（19日）发布通知，以该局发布的国际航班信息为基准，每家航空公司在每条航线上的航班量只减不增，下周航班量计划将比本周减少69班。

据中国民航局网站今天的消息，为加强境外疫情输入风险防范工作，该局昨日发布《关于疫情防控期间控制国际客运航班量的通知》，表明自通知发布之日起，国际航班量将以民航局官网发布的“国际航班信息发布（第5期）”为基准，每家航空公司在每条航线上的航班量只减不增，客机和货机均受限制。

根据“国际航班信息发布（第5期）”，本周（3月16日至22日），在已通航的75个国家中，52个国家的102个境外航点与中国境内航点间保持定期航班飞行，计划执行2072班往返航班，其中客运1165班、全货运907班。此外，同日发布的“国际航班信息发布（第6期）”显示，未来一周（3月23日到29日）计划执行往返航班2003班，其中客运1073班、全货运930班。

民航局要求，各公司航班计划如有变更，包括调减航班计划和更改航班号、班期、机型在内，应最迟于实际执行前一周的周三下午3时，报送给相关部门。同时，各航空公司要根据每周民航局对其国际客运航班计划的批复信息，向民航局运行监控中心申请预先飞行计划。

中国航空监管机构周四（19日）也表示，已要求航空公司减少国际航班运能，作为防治疫情努力的一部分。