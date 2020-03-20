视觉中国恢复正常运营 欢迎社会各界继续监督

去年12月因违规行为被要求全面彻底整改，在线视觉影像内容和服务提供商“视觉中国”近日恢复正常运营，并表示欢迎社会各界继续监督。

据视觉（中国）文化发展股份有限公司今天（20日）发布的公告称，该公司今年2月4日披露《关于公司网站试运营的公告》，网站试运营。试运营期间，公司持续加强管理，巩固整改成果，截至目前整体运营平稳，自即日起恢复正常运营，欢迎社会各界继续监督。

视觉中国早前通报，整改期间，公司对网站违规图片、视频进行了集中清理下线，随后恢复试运营。

据澎湃新闻报道，去年12月，视觉中国网站被当地网络安全和信息化委员会办公室约谈，并要求全面彻底整改。

视觉中国在12月11日发布“关于公司网站暂停运营的公告”称，12月10日，中国国家互联网信息办公室指导有关地方网信办约谈公司负责人，指出公司网站违反国家互联网有关法律法规和管理要求，应立即停止违法违规行为，全面彻底整改。落实有关管理要求，公司网站自即日起开展自查整改，整改期间网站暂停服务。

据报道，今年2月3日，视觉中国网站已开始试运营，并且可进行正常使用。

此前，视觉中国因为将科学机构公布的人类拍摄的首张黑洞照片纳入版权图片库，遭到外界广泛质疑。网友们随后还发现，中国国旗国徽的图片、各家公司的商标，也出现在视觉中国的付费图库中，外界的质疑声升级。去年4月11日，视觉中国主动暂停网站运营，直至5月11日，视觉中国发布视觉中国网站恢复上线运营的声明。