北京一输入病例因擅自返华 被美国雇主解聘

早前因瞒报病况返京并于3月13日确诊的黎女士，由于返回前未告知雇主美国渤健公司并忽视专业人士的建议，已被该公司解雇。

据渤健生物科技上海有限公司微信公众号今日（20日）发布声明指，黎女士原是渤健美国公司的雇员，在未告知公司并忽视健康专业人士建议的情况下，因个人原因返回中国。声明提到，黎女士个人行为与渤健价值观相悖，目前已不是渤健员工。公司也对其个人行为对中国疫情防控所造成的影响深感不安。

声明中，渤健也承诺在业务活动中全面遵守中国的法律法规，并致力于与全国人民齐心协力，共克时艰。渤健中国已经向中国红十字基金会捐赠人民币350万元（约71万新元），渤健基金会也于3月16日宣布捐赠1000万美元（约1448万新元），助力全球疫情救助工作。

据《南方都市报 》早前报道，黎女士长期定居美国，其在美期间已出现发热、咳嗽等症状，且3月11日的胸片显示肺炎影像。不过，因在美国三次申请核酸检测均被拒绝，为进一步诊治，黎女士及其丈夫、儿子一家三口乘搭飞机返京。

据报道，在美国登机前，黎女士曾服用退烧药，但在航班起飞一小时之后向乘务员自述未服用药品，等到降落前两小时才坦白自身情况。黎女士于3月13日被确诊感染2019冠状病毒疾病，其丈夫也在三天后确诊感染。同在3月16日，北京警方通报称，经初步工作，顺义公安分局以涉嫌妨害传染病防治罪，已对黎女士立案侦查。