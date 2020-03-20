为应对本土恐怖主义 香港今举行跨部门反恐演习

鉴于近期香港发生多宗涉嫌爆炸品的案件，为加强各部门应对炸弹袭击和发现可疑物品时的应变和协调能力，今日（20日）在落马洲支线管制站进行代号为“夺峰”的跨部门反恐演习。

据中新社报道，跨部门反恐专责组高级警司朱文龙指出，当前香港受恐怖袭击的威胁仍维持“中度”级别。近期有极端暴力分子在人流密集的地方，为个人目的，放置和引爆土制炸弹，手法与国外恐怖袭击极度相似，情况令人忧虑，因此本次演习内容因应形势而定。

当日演习分为两部分，第一部分模拟在落马洲支线公共运输交汇处，一名极端暴力份子为袭击附近巡逻的警员，在小巴站旁的垃圾桶内放入遥控炸弹并引爆，造成严重伤亡，稍后警员和消防人员到场，进行抢救和调查工作；第二部分，模拟在爆炸品引爆后，入境处和海关人员在落马洲离境大堂进行人群管制期间，发现一个可疑物品，有关人员立刻通知警方并进行疏散行动，其后爆炸品处理课人员到场将危机解除。

朱文龙透露，演习有来自警务处、入境处、海关和消防处人员共250人参与，目的在加强各部门在应对炸弹袭击和发现可疑物品时的应变和协调能力。他强调，各部门会继续携手合作，防止和打击极端暴力行为，保障市民安全。

同时，朱文龙也希望借演习提高公众警惕，防范“本土恐怖主义”冒起，也令公众明白不当使用爆炸品或作非法用途，会对公共安全构成严重威胁。他呼吁公众一旦发现可疑物品，保持冷静，尽量远离物品，在保证自身安全的情况下报警，千万不要触动或移动可疑物品，以免发生危险。