趁检查健康码之机盗刷员工人民币5.9万元 杭州一车间主管被抓

中国杭州某工厂车间一主管利用复工后负责检查员工个人健康码的机会，盗刷一名员工支付宝内的5.9万元（人民币，下同，约1.2万新元）到自己账户，该主管随后被捕。

据澎湃新闻报道，杭州萧山区警方今天（20日）的消息，某企业员工王女士本月8日报案，称当日下午取钱时发现银行卡内少了5.9万元，但银行卡没有丢，也没收到过银行交易短信或诈骗电话。

民警通过核对银行流水等，发现卡内的5.9万元分多次被转到同一支付宝，该账户属和王女士在同一工厂上班的徐某。当晚，徐某被抓获。

据了解，徐某是车间主管，企业复工后负责每日检查员工的个人健康码，偶然发现王女士的手机没有设密码，可随意解锁，便以“检查健康码”为由拿了对方手机，想转出其支付宝的钱占为己有。不过，因王阿姨的支付宝只开通健康码功能，未绑定银行卡，余额内也无钱可转，徐某便利用可查询员工档案的职务之便，查到王阿姨的银行卡号，用她的手机将卡绑定到支付宝，自行设置支付密码。

徐某于3月2日从王阿姨的支付宝中转了两万元到自己的支付宝账户，并删除银行短信和交易记录。见王阿姨未察觉，到8日又转出3.9万元。

据杭州萧山区警方的消息，徐某目前已因涉嫌盗窃被取保候审，所骗金额悉数赔偿受害者。