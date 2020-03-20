中国央行副行长朱鹤接棒常振明任中信集团党委书记

中信集团官网今日（20日）公布的信息显示，中信集团召开领导干部会议，中央组织部副部长曾一春出席会议并宣布中央决定：朱鹤新任中信集团党委书记，常振明不再担任中信集团党委书记。

据《新京报》报道，公开信息显示，朱鹤新长期在金融系统工作，历任交通银行副行长、党委委员兼北京管理部总裁，中国银行执行董事、副行长、党委委员，中国人民银行副行长、党委委员等职位。此外，朱鹤新还有主政地方的经历，在2016年6月2日至2018年7月，任四川省人民政府副省长、党组成员。

朱鹤新接棒的常振明则是一位中信“老人”。2010年12月，常振明任中信集团公司董事长、党委书记。截至目前，常振明已掌舵中信集团近10年。

中信集团官网今日的信息显示，常振明现任中国中信集团有限公司董事长，同时担任中国中信股份有限公司和中国中信有限公司董事长。高级经济师，毕业于美国纽约保险学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士。历任中信实业银行副行长，中国中信集团公司常务董事、副总经理，中国建设银行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、总经理、董事长。

据悉，中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司）由荣毅仁于1979年创办。2002年中国国际信托投资公司进行体制改革，更名为中国中信集团公司，成为国家授权投资机构。2011年中国中信集团公司整体改制为国有独资公司，更名为中国中信集团有限公司，并发起设立了中国中信股份有限公司。2014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现了境外整体上市。