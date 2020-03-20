调查：台湾民众对经济前景信心创近八年新低

台湾一家金融机构今日（20日）发布最新调查指，当地民众对未来景气展望信心指数创93个月以来新低，无论是买房意愿、股市展望、薪资展望，信心指数都较2月份大幅滑落。

据香港中通社报道，国泰金控的调查显示，台湾民众对景气现况与展望指数分别滑落至-57.8及-47.9，对景气展望是93个月来以来的新低，对薪资上涨预期指数也从2月的0.6走低至-12.1，为77个月以来低点；大额消费意愿指数也由2月的-4.8下滑至-27.1。

随着近期疫情迅速扩散至欧美等地区，台湾民众认为经济增长率会达到2%以上的也减至68% ，比2月份的81%减少13个百分点。对今年平均通货膨胀预期值，则由2月的0.87%走低至0.79%，反映疫情影响下民众认为物价涨幅将趋缓。

在房市调查中，43.5%的民众认为2019冠状病毒疫情会影响未来半年买房意愿。在房价部分，多数认为未来半年将为持平走势。

随欧美、台湾股市连番重挫，3月调查的民众股市乐观指数由2月的-31.3降至-41.2，风险偏好指数也从1.3下滑至-6.9。

值得关注的是，该调查于3月1日至7日进行。当时台湾还没有持续增加的境外输入新冠肺炎病例，台湾央行也是在3月19日才将今年的经济增长率预测下修为1.92% 。